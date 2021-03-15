Оттава, , 20:34 — REGNUM Правительство Канады не собирается приостанавливать вакцинацию населения препаратом AstraZeneca несмотря на выявленные у европейских пациентов случаи тромбоза. Об этом 15 марта сообщает CNN.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

«Само собой мы в курсе произошедшего с поставкой вакцины в Европе, но я могу заверить канадцев, что наши дозы вакцины AstraZеneca из другой партии», — заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Напомним, что Минздрав Канады подтвердил на прошлой неделе, что ознакомился с докладами о несчастных случаях в Европе, но сообщил, что «польза вакцины продолжает перевешивать риски».

«В настоящее время ничто не указывает, что именно вакцина стала причиной проблем здоровья у некоторых европейцев», — было сказано в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее структуры здравоохранения Дании, Италии, Норвегии, Латвии, Литвы, Люксембурга и Эстонии приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.