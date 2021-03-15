Архангельск, , 19:57 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский назначил министром ЛПК региона Игоря Мураева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, Мураев был назначен заместителем руководителя министерства в феврале 2021 года, при этом он временно исполнял обязанности министра. До этого он работал в Федеральном агентстве лесного хозяйства.

«По многим вопросам мы находимся в стадии становления. На вас сейчас ляжет основной груз работы и по экологической повестке, и по повестке развития лесного комплекса — причем по соблюдению баланса между его промышленным освоением и сохранением экологических основ, а также формирование и налаживание эффективной современной системы обращения с твердыми бытовыми отходами», — сказал Цыбульский, обращаясь к Мураеву.

Справка:

Игорь Мураев окончил Омский государственный аграрный университет и Уральский государственный экономический университет, Сибирскую академию государственной службы. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. С 1997 года трудился на различных руководящих должностях, несколько лет возглавлял министерство экономики Омской области.

С 2012 года работал в ФГУП «Рослесинфорг» (г. Москва), с 2017 по 2020 год был директором предприятия.