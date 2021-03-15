Москва, 15 марта, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Производство бомбардировщиков Су-32 для последующей поставки в Алжир не ведется, сообщает 15 марта Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

poter.simon Фронтовой бомбардировщик Су-34

«ФСВТС РФ не подтверждает появившуюся в сети интернет информацию о том, что Россия якобы планирует передать Алжирской Народной Демократической Республике партию самолетов Су-32. Никакого производства самолетов в интересах Алжира не ведётся», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-секретаря ФСВТС РФ Валерии Решетниковой.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о планах Москвы поставить правительству Алжира партию бомбардировщиков Су-32 (экспортный вариант бомбардировщика Су-34, отлично показавшего себя в ходе боевых действий в Сирии).

На данный момент Су-34 поставляются только российским военным, отмечает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, серийное производство бомбардировщиков Су-34 для Минобороны РФ началось в апреле 2005 года. Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника на дальности до 4000 км, в том числе движущихся целей малого размера.

Кроме того, этот боевой самолет способен уничтожать и воздушные цели в любое время суток при любых погодных условиях благодаря управляемому вооружению как класса «воздух-поверхность», так и «воздух-воздух» с обеспечением многоканального наведения. Бомбардировщик оснащен высокоинтеллектуальной бортовой системой радиолокационного противодействия и обороны.

Су-34 способен развивать скорость до 1900 км/час и нести до восьми тонн боевой нагрузки.