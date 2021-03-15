Екатеринбург, , 19:49 — REGNUM В Свердловской области появится министерство цифрового развития и связи. Об этом сообщили журналистам в департаменте информполитики региона.

Действующий департамент информатизации и связи будет преобразован в министерство. «Ключевая задача — ускорить цифровую трансформацию Свердловской области для достижения целей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», — сказал глава департамента Юрий Гущин.

Министерство сможет централизовать системы управления государственными цифровыми ресурсами региона, уверен руководитель департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе поставили исполнять обязанности министра финансовСвердловскойобласти заместителя министра Александра Старкова.

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