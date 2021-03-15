Киров, , 19:48 — REGNUM Уржумский районный суд Кировской области вынес приговор в отношении врача — судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» по уголовному делу о ДТП с погибшим мальчиком, в крови которого был обнаружен алкоголь. Эксперт признан виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что эксперт провел исследование тела мальчика не в полном объеме, а также без надлежащей проверки сделал заключение о наличии в крови ребёнка этилового спирта в концентрации 0,51 ‰ (промилле).

Допущенные врачом нарушения причинили родителям и близким родственникам ребенка глубокие душевные переживания и существенный моральный вред, а также подорвали авторитет государственных судебно-экспертных учреждений России.

По данным Следственного комитета РФ, эксперт не выезжал на место ДТП в день аварии, а исследование тела погибшего начал только через два дня, изъяв лишь кровь ребёнка. При вскрытии не были изъяты необходимые биологические материалы. Образец крови до пересылки в судебно-химическую лабораторию хранился несколько дней без помещения в холодильную камеру, что повлекло возможность порчи этого образца. Эксперт не усомнился в верности анализов, выявивших алкоголь в крови реб ёнка, не провел дополнительной проверки и не обеспечил сохранность образцов, которые по истечении срока хранения были уничтожены.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено Генеральной прокуратурой РФ.

Приговором суда эксперту назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на проселочной дороге в селе Буйское Уржумского района Кировской области произошло страшное ДТП. Ехавшего на велосипеде шестилетнего ребенка сбил автомобиль, которым управлял 45-летний сотрудник полиции. Согласно данным, с которыми ознакомились родители погибшего, в крови мальчика якобы находилось 0,51 промилле этилового спирта.

Позднее, уже после того, как дела получило масштабный общественный резонанс, и судмедэксперт, и его начальник признали, что ребенок не употреблял алкоголь. Представители семьи погибшего уточняли, что алкоголь в крови мальчика появился в связи с грубым нарушением процедуры проведения экспертизы: кровь в течение трех дней хранилась в морге в открытом доступе из-за отсутствия холодильных камер.

В июне прошлого года обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») были выдвинуты полицейскому, который ранее проходил по этому делу свидетелем.

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