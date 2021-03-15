Киев, , 19:47 — REGNUM Три топ-чиновника «Приватбанка» получили новые подозрения — на этот раз в растрате 8 млрд грн (порядка 300 млн долларов).

Об этом вечером 15 марта сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора страны, а также национального антикоррупционного агентства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уточнила, что среди подозреваемых — экс-глава правления Александр Дубилет, его заместитель и руководитель межбанковских операций «Приватбанка». Речь идет о том, что в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года, экс-глава правления направил в банковское учреждение, расположенной в одной из стран ЕС письмо с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ОАО «Приватбанк», которые хранились на корреспондентском счету в этом банке.

«8 млрд гривен — именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного «Приватбанка» гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня ‑ и государственному бюджету страны. Точнее говоря, детективы и прокуроры подозревают председателя правления в совершении этого преступления», — отмечает Венедиктова.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Дубилету и еще двум бывшим топ-чиновникам этого банка сообщили оподозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

Конфликт вокруг бывших должностных лиц «Приватбанка» вышел на новый уровень после того, как один из фигурантов дел попытался покинуть страну 22 февраля, но был задержан.

«Приватбанк» был национализирован в декабре 2016 года, при президентстве Порошенко.