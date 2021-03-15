Каир, , 20:41 — REGNUM Министр иностранных дел Египта Семих Шукрю на пресс-конференции 15 марта заявил, что для нормализации отношений между двумя странами Турция должна «уважать принципы и цели Египта». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Отношения между Анкарой и Каиром встали на повестку дня после получения Египтом тендера на разработки на 18-м участке континентального шельфа в Восточном Средиземноморье, принадлежность которого Турции оспаривается Грецией.

На заседании в парламентской комиссии по внешним связям раннее Шукрю подтвердил усилия по нормализации напряженных отношений между Анкарой и Каиром, отметив, что диалог между двумя странами по-прежнему ограничен.

«Необходимо восстановить связи Турции и Египта в рамках дипломатических отношений», — напомнил Шукрю, отметив, что Турция должна заложить основу для нормализации отношений между двумя странами при условии уважения принципов и целей Египта.

Читайте также: Греция осудила договорённость Турции и Египта по континентальному шельфу

Напомним, отношения между Турцией и Египтом резко ухудшились после свержения президента Мухаммеда Мурси летом 2013 г.: 23 ноября того же года египетские власти отозвали своего посла из Турции, а также объявили турецкого посла персоной нон грата.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Ливии призвали Египет помочь против вторжения Турции