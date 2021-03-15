Луганск, , 19:41 — REGNUM Устройства для сбрасывания бомб установили ВСУ на разведывательные беспилотники, сообщил 15 марта официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, в район линии соприкосновения в ряды ВСУ прибыла разведрота.

Осадчий «Примечателен тот факт, что на беспилотниках, с помощью которых планируется ведение разведки, установлены устройства для сброса боеприпасов и самодельных взрывных устройств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ продолжают размещать военную технику вблизи границы с республиками Донбасса, тем самым нарушая всяческие договорённости, в том числе условия допмер контроля прекращения огня.

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