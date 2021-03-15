Иерусалим, , 19:37 — REGNUM Короткометражный фильм «Белый глаз» израильского режиссера Томера Шушана номинирован на премию «Оскар» в категории «Короткометражный фильм в прямом эфире». Номинации на премию «Оскар» были объявлены онлайн 15 марта, передает Jerusalem Post.

Фильм, снятый одним дублем, рассказывает напряженную историю о ночной одиссее молодого человека в южном Тель-Авиве, который натыкается на запертый велосипед, недавно украденный у него. В краже велосипеда он обвиняет рабочего и затем обнаруживает, что правда о произошедшем гораздо сложнее.

«Белый глаз» уже завоевал заметные призы по всему миру, в том числе премию Большого жюри на кинофестивале SXSW 2020 года в 2020 году, что означало, что он получил право быть номинированным на премию «Оскар». Он также получил награду как лучший короткометражный фильм 2020 года на Международном кинофестивале в Хайфе и 23 другие международные награды.

Церемония вручения «Оскара» состоится 26 апреля в Лос-Анджелесе.