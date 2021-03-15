Кострома, , 19:47 — REGNUM В Костромской области показатели смертности от COVID-19 снижаются четвертый месяц подряд. Об этом со ссылкой на оперативные данные Росстата по естественному движению населения, опубликованные на официальном сайте ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно информации Росстата, в январе 2021 года коронавирус стал причиной смерти 51 костромича. Для сравнения, в декабре 2020 года в регионе зафиксировали 66 летальных случаев, в ноябре — 73, в октябре — 116, в сентябре — 52.

В Ярославской области ситуация прямо противоположная. В январе 2021 года от COVID-19 у соседей скончалось наибольшее число пациентов за время пандемии по сравнению с предыдущими месяцами.

Всего в Костромской области, по данным Росстата, нарастающим итогом с апреля по январь зафиксировали 407 смертей от COVID-19. В эту статистику также входят те случаи, когда вирус не идентифицирован, причиной смерти, возможно, стал COVID-19.

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