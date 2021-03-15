Берлин, 15 марта, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Консервативное крыло Христианско-демократического союза Германии «Союз ценностей» предложило выдвинуть кандидатуру Фридриха Мерца на должность федерального канцлера, передаёт 15 марта немецкий телеканал N-TV.

Michael Lucan Фридрих Мерц

Глава «Союза ценностей» Александр Мич заявил, что после провала ХДС на выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце «вопрос о претенденте на место канцлера снова открыт», и бывший глава парламентской фракции Мерц теперь «должен быть выдвинут на передовые позиции в партии».

Мич также призвал ХДС отказаться от коалиции с «Зелёными» на федеральном уровне. По его словам, плохой результат выборов в Баден-Вюртемберге, где христианские демократы вместе с «Зелёными» правили последние пять лет, показал, что «коалиция вредит партии, поскольку в таком союзе теряются экономические либеральные и консервативные позиции».