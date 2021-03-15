Париж, 15 марта 2021, 20:37 — REGNUM Правительство Франции приостанавливает использование вакцины от коронавируса, созданной шведско-британской компанией AstraZeneca, сообщает 15 марта CNN со ссылкой на слова президента страны Эммануэля Макрона.
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Макрон сообщил, что надеется, что «оценка Европейского агентства лекарственных средств (EMA) вскоре позволит возобновить использование вакцины».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее структуры здравоохранения Дании, Италии, Норвегии, Латвии, Литвы, Люксембурга и Эстонии приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.