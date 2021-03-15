Киев, , 19:34 — REGNUM Министерство юстиции Украины официально обжаловало решение окружного административного суда Киева об отмене т.н. «нового украинского правописания», сообщила пресс-служба ведомства сегодня, 15 марта.

Согласно источнику, министерство по этому делу обратилось в шестой апелляционный административный суд.

В ведомстве напомнили, что ранее судья ОАСК решил, что кабмин не имел полномочий принимать новое правописание. В министерстве отмечают, что правительство в соответствии с нормами законодательства наделено полномочиями на обеспечение проведения государственной политики в сфере функционирования госязыка.

«Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции… При принятии постановления в отношении правописания, кабмин имел полномочия относительно принятия его новой редакции», — заявили в минюсте.

Кроме того, в министерстве отдельно отметили, что истцы по делу о правописании «не привели никаких доказательств» того, что этим постановлением были нарушены их права, свободы и интересы.

ИА REGNUM напоминает, что 28 января стало известно, что окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление правительства страны о введении нового украинского правописания. Адвокаты отмечали, что «языковая комиссия» имела существенные споры по поводу новой редакции и не разрабатывала правописание именно в том варианте, в котором оно в итоге было утверждено правительством.

Новая редакция украинского правописания была утверждена в мае 2019 года правительствомВладимира Гройсмана. Редакция содержит целый ряд специфических норм, которые не воспринимаются большинством населения Украины и считаются коверканьем слов