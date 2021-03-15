Париж, , 19:32 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» усилил охрану жилья игроков после кражи в доме Анхеля Ди Марии и ограбления дома отца Маркиньоса. Об этом 15 марта сообщает L'Equipe.

14 марта преступники пробрались в дом Ди Марии и украли из сейфа драгоценности на 500 тыс. евро. Другие злоумышленники ограбили дом отца Маркиньоса, забрав различные вещи и 2 тыс. евроналичными.

Расследования ведет спецподразделение полиции.

«ПСЖ» после преступлений решил за свой счет усилить охрану домов игроков. Несколько сотрудников безопасности будут круглосуточно находиться у жилья футболистов.