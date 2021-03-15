Иерусалим, , 20:49 — REGNUM Пока что трудно сказать, как долго продлится защита, которую дает вакцинация от коронавируса, заявил директор лаборатории иммунотерапии в Университете Бар-Илана профессор Сирил Коэн в интервью Jerusalem Post 14 марта.

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По другим, родственным данному коронавирусу вирусам известно, что они не всегда долговечны. Например, те, которые вызывают обычные простуды, заражают нас несколько раз в нашей жизни. «Несколько сотен случаев повторного заражения коронавирусом в Израиле показывают, что реинфекция возможна, плюс вопрос о новых штаммах добавляет еще один уровень сложности. Но тот факт, что в Израиле реинфекция низка — в то время как в Бразилии, где развился штамм, многие заразились вирусом дважды, — по-видимому, показывает, что в отношении исходного штамма вируса восстановление действительно обеспечивает высокий уровень защиты», — говорит Коэн.

По словам профессора, если бы ему пришлось поспорить, он бы сказал, что вакцина будет обеспечивать некоторую защиту от ковида по крайней мере в течение восьми месяцев, возможно, даже больше: в течение года.

«Что мы знаем о вакцинах, например, против гриппа, которые основаны на другой технологии, так это то, что они обеспечивают защиту примерно на шесть или 12 месяцев», — сказал Коэн, объясняя, почему сейчас власти Израиля предварительно готовятся к шести месяцам действия вакцины.

Еще одна причина для оптимизма, по мнению иммунолога, заключается в том, что никто из тех, кто участвовал в клинических испытаниях Pfizer прошлым летом, по-видимому, не был реинфицирован.