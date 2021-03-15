Аддис-Абеба, 15 марта 2021, 19:27 — REGNUM Не менее 30 человек погибли в Эфиопии в столкновении пассажирского автобуса с грузовиком, сообщает 15 марта радиостанция Fana.
Трагедия произошла в регионе Амхара в северной части Эфиопии.
По предварительным данным, автобус с людьми, ехавший из города Гондэр в столицу страны Аддис-Абебу, столкнулся с грузовиком.
На данный момент известно о гибели 30 человек, еще 11 получили травмы разной степени тяжести.
Информация уточняется.
Читайте ранее в этом сюжете: В Астрахани насмерть сбили школьницу