Аддис-Абеба, , 19:27 — REGNUM Не менее 30 человек погибли в Эфиопии в столкновении пассажирского автобуса с грузовиком, сообщает 15 марта радиостанция Fana.

Трагедия произошла в регионе Амхара в северной части Эфиопии.

По предварительным данным, автобус с людьми, ехавший из города Гондэр в столицу страны Аддис-Абебу, столкнулся с грузовиком.

На данный момент известно о гибели 30 человек, еще 11 получили травмы разной степени тяжести.

Информация уточняется.

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