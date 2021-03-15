Лондон, , 19:23 — REGNUM Ещё две китайские компании — Xiaomi Corporation и Luokong Technology Corporation — исключены из индексов FTSE Russell (дочерняя компания Лондонской фондовой биржи).

Регулятор уточняет, что производитель смартфонов исключён из индексов FTSE Global All Cap и FTSE Global China A Inclusion, а it-компания — из индексов FTSE Global Total Cap и Micro Cap.

На этот шаг биржевики пустились на фоне запрета Вашингтоном инвестиций США в китайские компании. В рамках этой стратегии FTSE Russell отменили запланированное на этот месяц включение в глобальные индексы китайской компании Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.

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Напомним, на закате своего президентства 45-й американский лидер Дональд Трамп ввёл запрет для отечественных компаний на инвестиций в китайский бизнес, имеющий отношение к Вооружёнными силами Китая.

В этот список попала и Xiaomi, однако два дня назад суд в Вашингтоне временно заблокировал исполнение этого запрета.

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