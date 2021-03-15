Нью-Йорк, США, , 19:22 — REGNUM Netflix представила официальный трейлер мистического сериала «Нерегулярные части». Он был опубликован на YouTube-канале компании 15 марта.

Сериал расскажет о группе подростков, которая расследует паранормальные явления под руководством доктора Ватсона. В процессе им предстоит столкнуться с ужасающей силой, грозящей уничтожить Лондон.

Премьера «Нерегулярных частей» состоится 26 марта 2021 года. Все эпизоды сериала будут доступны на Netflix.

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