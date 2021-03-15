Москва, , 19:18 — REGNUM В пандемийном 2020 году и в первом квартале 2021 года ростом цен потребителей в России пугали неоднократно. Так заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин прокомментировал заявление одного из крупнейших поставщиков сахара о росте оптовых цен на 78%. «Данным ведущего производителя о росте оптовой цены на 78% я доверяю. Конечно, в финале такие цифры не могут не отразиться на ценниках в розничных магазинах. При этом важно не допустить резкого скачка, дабы не вызвать негативной реакции потребителей. С другой стороны, в Русагро в качестве первопричиной роста отпускных цен называют именно низкий урожай, а этот фактор, как мы понимаем, не статичный, а значит на снижение цен на фоне нового урожая рассчитывать можно», — отметил эксперт.

По его словам, государство сейчас активно разрабатывает механизмы влияния на ценовые скачки. «Думаем в верном направлении, но решение, в данном случае практически подсказано самими производителями. Сокращение ими посевных площадей, о котором было заявлено в конце 2019 года Минсельхозом, сейчас сыграло злую шутку и с производителями и с потребителями. Конечно, выручит экспорт от соседей, Белоруссии и Казахстана, но о прибыли «родных» изготовителей думать не приходится. Я считаю, что в данной ситуации акцент следует делать на увеличении производственных мощностей, формировании определенного запаса и развитии необходимой для длительного хранения продукции инфраструктуры, о чем, кстати, также заявляют в Русагро», — пояснил Демин.

Он обратил внимание, что бизнес фактически сам подсказывает как с наименьшими потерями пережить условия сложившегося дефицита и не допустить возникновения его в будущем. «Его лишь нужно услышать: дать доступ к посевным площадям, предоставить выгодные условия лизинга оборудования, аренды или приобретения помещений, позволить беспрепятственно подключаться к энергосетями и платить по сниженным тарифам за подачи тепла и электричества», — добавил эксперт.