Лос-Анджелес, США, , 19:16 — REGNUM В Сети появился финальный трейлер супергеройского сериала «Сокол и Зимний солдат». Его опубликовали 15 марта на YouTube-канале компании Marvel Entertainment.

События сериала будут разворачиваться после окончания фильма «Мстители: Финал». Шоу расскажет о приключениях Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн).

Премьера первого эпизода «Сокола и Зимнего солдата» состоится уже 19 марта 2021 года. Сериал будет доступен на сервисе Disney Plus.

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