Лондон, 15 марта, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Британия объявит Россию «враждебным государством», сообщила 15 марта газета The Times со ссылкой на материалы обзорного документа британской внешней политики, который должен быть опубликован 16 марта премьер-министром Борисом Джонсоном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

По утверждению издания, в этом документе Россия называется «самой большой угрозой» для Британии, а также государством, связанным с «частыми агрессивными вторжениями» в водное и воздушное пространство страны, а также с «убийствами диссидентов на британской территории».

При этом в материалах будущего обзора Китай охарактеризован как «коммерческий конкурент», стремящийся украсть интеллектуальную собственность и угрожающий экономической безопасности Британии.

«В случае с Китаем подход таков: соперничайте, где необходимо, сотрудничайте, когда это возможно, противодействуйте, когда это необходимо», — цитирует The Times слова источника информации о содержании будущего внешнеполитического обзора.