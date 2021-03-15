Астрахань, 15 марта 2021, 19:14 — REGNUM В Астраханской области прививки от коронавируса сделали 33 тыс. 129 человек. Об этом сообщил 14 марта губернатор Игорь Бабушкин.
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Всего в регион с начала массовой вакцинации поступило 36 тыс. 342 дозы вакцины. В регионе работают 27 прививочных пунктов.
Как уже сообщало ИА REGNUM, сам астраханский губернатор получил первый компонент вакцины 12 марта. Через два дня он заявил, что чувствует себя хорошо.
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