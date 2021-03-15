Астрахань, , 19:06 — REGNUM В Астрахани 12 марта в Советском районе в переулке Туркменском 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2105» сбил девочку 2008 года рождения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полиции сообщили, что девочка получила различные травмы и скончалась в машине скорой помощи. В МВД организовали процессуальную проверку. Проверку также организовала областная прокуратура.

В соцсетях появилась информация, что скорая помощь прибыла на место происшествия через 35 минут после вызова. 14 марта региональный минздрав эту информацию опроверг: по данным чиновников, медиков вызвали в 13:55, и в 14:03 они были на месте.

«Ребенок скончался в Областной детской клинической больнице имени Н. Н. Силищевой от полученных травм несовместимых с жизнью. Врачи Центра медицины катастроф в реанимобиле по пути следования в больницу до последнего боролись за жизнь девочки», — говорится в сообщении областного минздрава.

В МВД также добавили, что в январе 2021 Госавтоинспекция просила мэрию рассмотреть вопрос об установке перехода для пешеходов, следующих к паромной переправе через Царев, но не получила ответа.