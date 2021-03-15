Астрахань, 15 марта 2021, 19:06 — REGNUM В Астрахани 12 марта в Советском районе в переулке Туркменском 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2105» сбил девочку 2008 года рождения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В полиции сообщили, что девочка получила различные травмы и скончалась в машине скорой помощи. В МВД организовали процессуальную проверку. Проверку также организовала областная прокуратура.
В соцсетях появилась информация, что скорая помощь прибыла на место происшествия через 35 минут после вызова. 14 марта региональный минздрав эту информацию опроверг: по данным чиновников, медиков вызвали в 13:55, и в 14:03 они были на месте.
В МВД также добавили, что в январе 2021 Госавтоинспекция просила мэрию рассмотреть вопрос об установке перехода для пешеходов, следующих к паромной переправе через Царев, но не получила ответа.