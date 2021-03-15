Омск, , 19:04 — REGNUM Секретарь Омского отделения «Единой России» Вадим Бережной на встрече с губернатором региона Александром Бурковым 15 марта предложил кандидатуру действующего мэра Омска Оксаны Фадиной для участия в выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Бурков одобрил кандидатуру Фадиной. Он подчеркнул, что необходимо понимать, кто может представлять интересы региона на федеральном уровне.

«Важно, чтобы интересы региона представляли люди, знающие нашу специфику и проблемы и то, какая помощь нужна нашему региону на федеральном уровне», — подчеркнул глава области.

Кроме того, Бурков уточнил, что Фадина проявила себя «как командный игрок»:

«Раньше между руководством города и области были разногласия. Мы работаем как единое целое».

По словам Бережного, и процедура предварительного партийного голосовании, и выборные процедуры в сентябре должны осуществляться «максимально открыто, легитимно».

Как сообщало ИА REGNUM, Оксана Фадина является мэром Омска с ноября 2017 года. С июля 2015 года по декабрь 2017 года занимала пост министра экономики Омской области.