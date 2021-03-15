Омск, 15 марта, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Секретарь Омского отделения «Единой России» Вадим Бережной на встрече с губернатором региона Александром Бурковым 15 марта предложил кандидатуру действующего мэра Омска Оксаны Фадиной для участия в выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Владимир Казионов Оксана Фадина

Бурков одобрил кандидатуру Фадиной. Он подчеркнул, что необходимо понимать, кто может представлять интересы региона на федеральном уровне.

«Важно, чтобы интересы региона представляли люди, знающие нашу специфику и проблемы и то, какая помощь нужна нашему региону на федеральном уровне», — подчеркнул глава области.

Кроме того, Бурков уточнил, что Фадина проявила себя «как командный игрок»:

«Раньше между руководством города и области были разногласия. Мы работаем как единое целое».

По словам Бережного, и процедура предварительного партийного голосовании, и выборные процедуры в сентябре должны осуществляться «максимально открыто, легитимно».

Как сообщало ИА REGNUM, Оксана Фадина является мэром Омска с ноября 2017 года. С июля 2015 года по декабрь 2017 года занимала пост министра экономики Омской области.