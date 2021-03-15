Нальчик, , 19:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ЧП в горах Приэльбрусья — попали под лавину трое туристов. Все трое живы, одного из них госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

ЧП произошло на северном склоне горы Чегет 15 марта около 16:45. Предварительно установлено, что сноубордисты катались вне зоны, специально выделенной для катания.

«Трое сноубордистов сошли с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировали лавину, один из них получил травму ноги», — сообщили в спасательном ведомстве.

На помощь пострадавшим были направлены шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. К 18:00 32-летнего туриста из Санкт — Петербурга эвакуировали вниз и передали в руки врачам скорой помощи.

В МЧС напомнили, что, по прогнозам синоптиков, в период с 15 по 16 марта в горах Кабардино-Балкарии сохранится угроза схода лавин.