Москва, , 18:59 — REGNUM Законопроект, позволяющий управлению делами президента получать в безвозмездное пользование находящиеся в госсобственности объекты культурного наследия, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Авторы обратили внимание на то, что в перечень юридических лиц, которым предоставляется объект культурного наследия, включенный в реестр и находящийся в государственной собственности, в безвозмездное пользование на основании договора безвозмездного пользования в рамках осуществления уставной деятельности учреждений управления делами и, в том числе, для оказания услуг общественного питания (обеспечения питанием на охраняемых объектах), обслуживания протокольных мероприятий и государственных приемов с участием высших должностных лиц Российской Федерации.

В соответствии со статьей 47.6 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при передаче объекта культурного наследия на основании гражданско-правового договора в безвозмездное пользование юридическому лицу ему надлежит исполнять положения охранного обязательства, отметили в правительстве.