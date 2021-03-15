Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Американская компания Moderna запустила испытания новой версии своей вакцины от коронавируса, сообщает 15 марта CNN.

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Новую вакцину можно хранить в обычном холодильнике, что упрощает ее перевозку. Компания тестирует эффект как ординарной, так и двойной дозировки вакцины.

«Наши инвестиции в платформу mRNA позволили разработать новую вакцину, которая потенциально устойчива к температуре обычного холодильника, что поспособствует более лёгкой перевозке», — сообщил глава компании Стефан Бансель.

Как сообщало ИА REGNUM, Moderna объявила в начале января, что уже предоставила правительству США около 18 млн доз в рамках сделки на 200 млн доз. Компания также заключила соглашение с Канадой на поставку 40 млн доз.

Согласно планам американской биотехнологической компании, производство её вакцины от коронавируса уже в 2021 году может быть увеличено до одного миллиарда доз.