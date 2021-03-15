Тбилиси, 15 марта 2021, 18:57 — REGNUM Присутствие кораблей НАТО в территориальных водах Грузии в грузинском МВД 15 марта назвали хорошим признаком.
Комментируя заход в воды Грузии испанского корабля Cristobal Colon, турецкого Kemalreis, болгарского Smeli и румынского Regina Maria, грузинское ведомство отметило, что Тбилиси считает важным, что «визиты военно-морских подразделений НАТО в черноморские порты Грузии носят регулярный характер».
Тбилиси, как отмечается в заявлении, считает подобные события и их регулярность «одним из ощутимых результатов сотрудничества» западного блока с Грузией «в укреплении безопасности на Чёрном море».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, учения НАТО в Грузии состоятся 18 марта. Предыдущие учения проходили здесь в конце января. Также НАТО проводило в Чёрном море учения в водах Украины.
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