Амстердам, , 18:55 — REGNUM Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрит для применения российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» не ранее мая. Об этом 15 марта заявил журналистам глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

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"Мы рады сотрудничеству с компанией-производителем, посмотрим, сможем ли мы использовать препарат в Европе. Однако мы должны проверить стандарты производства. Я думаю, что до конца апреля мы не будем готовы дать ответ», — приводятся его слова в официальном Telegram-канале «Спутник V».

Напомним, ранее сегодня в Российском фонде прямых инвестиций сообщили о заключении соглашений с компаниями из Германии, Испании, Италии и Франции о налаживании производства «Спутник V» в этих странах.

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