Москва, , 18:55 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку малого бизнеса, внесли в Госдуму депутаты во главе с Сергеем Катасоновым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Поправками предлагается дать право субъектам РФ устанавливать пониженную налоговую ставку до 4% на период 2021 года для всех или отдельных категорий налогоплательщиков.

Кроме того, планируется дать право регионам устанавливать налоговую ставку в размере 0% для налогоплательщиков — организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих деятельность в соответствии с перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, на период 2021 года.

Реализация законопроекта позволит снизить риски банкротств для предпринимателей и поддержать занятость за счет возможности направлять высвободившиеся средства от снижения налоговой нагрузки на выплату заработных плат, отмечают авторы.

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