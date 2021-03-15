Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Аппарат генерального инспектора военного ведомства США закончил расследование в отношении бывшего помощника предыдущего американского президента Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, сообщил 14 марта телеканал CNN.

Расследование проводилось по подозрению Флинна в контактах с иностранными организациями, в том числе структурами из России.

Флинн занимал должность помощника президента США по нацбезопасности с января по февраль 2017 года, а в апреле началось внутреннее расследование в отношении средств, которые Флинн якобы принимал от российских и турецких организаций после ухода с военной службы и до своего вхождения в администрацию президента США.

К каким выводам пришло следствие, телеканал не указывает, но утверждает, что Флинну может грозить денежный штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, дело Флинна было частью расследования «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году. Ни одного факта или доказательства такого вмешательства представлено не было.

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