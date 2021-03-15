Киев, , 18:53 — REGNUM Если Россия откажется принимать новый план по Донбассу, разработанный Украиной, Францией и Германией, её могут заставить соблюдать международные обязательства, заявил в эфире телевидения 15 марта спикер украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта Алексей Арестович.

Спикер отметил, что российская сторона точно знает об этом плане, но судя по заявлениям из Москвы, «не хочет иметь с ним дело».

«Если это так, тогда Франция, Германия, Украина и все европейское сообщество… возможно даже, всё мировое сообщество… констатируют, что Россия отказывается имплементировать соглашения, достигнутые в нормандском и минском форматах. Это будет формальная декларация отказа, и тогда ситуация изменится радикально», — заявил Арестович.

По его словам, в случае такого поворота событий можно будет говорить о «принуждении России» к выполнению своих международных обязательств. Правда, спикер Киева не уточнил, каким именно способом Россию предполагается «принуждать».

ИА REGNUM напоминает, что ранее высокопоставленные представители Украины — в частности, глава офиса президентаАндрей Ермак и глава украинской делегации по урегулированию Леонид Кравчук — объявили о доработке «плана мирного урегулирования» конфликта в Донбассе, который Киеву якобы предложили Германия и Франция. Этот новый документ «отвечает духу Минских соглашений», считают в Киеве.

11 марта пресс-секретарь президента РФДмитрий Песковсообщил журналистам, что российская сторона не получала в свое распоряжение нового плана по урегулированию в Донбассе, о создании которого заявили в Киеве.

12 мартаКравчук заявил, что предложения Берлина и Парижа доработали в Киеве, и сейчас они находятся на изучении в России. Чтобы документ стал планом, Россия должна его подписать, отметил бывший президент Украины.