Челябинск, , 18:48 — REGNUM В Челябинской области ещё один местный житель заподозрен в незаконном предоставлении своего паспорта для регистрации фирмы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 23-летний гражданин в 2020 году предоставил свой паспорт в регистрирующий орган. Фирма была зарегистрирована, и он в ней оказался руководителем и единственным участником.

При этом гражданин не собирался руководить фирмой, полагают следователи. Сейчас идут следственные действия. Отметим, ранее в регионе уже выявляли лиц, которые предоставили свой паспорт для регистрации фирм, хотя управлять ими не планировали.