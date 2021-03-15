Варшава, , 18:45 — REGNUM Кооперативный боевик Outriders действительно станет частью сервиса Xbox Game Pass. Об этом 15 марта сообщает «Игромания».

Поиграть в Outriders на PC и Xbox Series X/S в рамках подписки Game Pass можно будет уже 1 апреля 2021 года. Предположительно, это решение было принято издателями проекта из-за малого количества предварительных заказов.

Напомним, Outriders — это научно-фантастический шутер, рассчитанный на прохождение командой из трёх человек. Он выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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