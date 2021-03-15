Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM Широкий масштаб вакцинации от COVID-19 может обеспечить проведение чемпионата Европы по футболу в Петербурге в 2021 году и других спортивных соревнований. Об этом 15 марта заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Он напомнил, что на прошлой неделе Смольный утвердил список наиболее значимых спортивных мероприятий Петербурга в 2021 году, и помимо чемпионата Европы по футболу, туда вошли международные соревнования по триатлону, самбо, велоспорту и дзюдо. Вернутся и массовые старты, отложенные из-за пандемии, например, на Всероссийский день бега, тур.

«Все эти турниры и мероприятия состоятся при одном условии: благоприятная эпидемическая ситуация в Петербурге. Сейчас главная задача — сформировать коллективный иммунитет и предотвратить третью волну коронавируса. Это зависит прежде всего от масштабов вакцинации», — заявил Александр Беглов.

К началу недели 15 марта в Северной столице от COVID-19 вакцинировались уже 305 тыс. человек. Беглов поблагодарил жителей за «проявленное благоразумие». В ближайшее время Петербург ждет прибытия новой крупной партии вакцины.

«Темпы снижения заболеваемости коронавирусом замедлились. Вирус никуда не делся. Главным средством профилактики остается вакцина, средства индивидуальной защиты и социальная дистанция. Помогите себе и своим близким — сделайте прививку», — призвал граждан Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

Читайте ранее в этом сюжете: «Особые люди»: Беглов высказался о вакцинации в Петербурге

Напомним, в комздраве Петербурга 15 марта сообщили, что при нынешних темпах вакцинации без новой поставки вакцины хватит всего на 6−7 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге «Спутник V» закончится через неделю без новых поставок