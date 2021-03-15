Пекин, , 18:42 — REGNUM «Жёлтое» предупреждение объявлено в Китае в связи с пыльной бурей в северных районах, сообщает 15 марта Синьхуа.

Соответствующее предупреждение сделал Национальный метеорологический центр Китая, опираясь на прогноз, согласно которому до утра (по местному времени) 16 марта в ряде районов страны будет бушевать песчаная буря.

Это связано с холодным фронтом и сильным ветром. Речь идёт о Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Внутренней Монголии, Нинся-Хуэйском автономном районе и провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Ганьсу, Шэньси, Шаньси, Хэбэй. Кроме того, песчаная буря продолжается в Пекине и Тяньцзине.

Сильнее всего пыльная буря затронет Внутреннюю Монголию, Нинся-Хуэйский район, Шэньси и Шаньси. Жителями этих территорий советуют принять меры предосторожности, в частности, предупреждение касается водителей из-за плохой видимости на дорогах.

Есть информация, что пыльная буря движется в сторону Южной Кореи.

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