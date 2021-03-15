Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Компания Alibaba стала владельцем настолько внушительного числа медиаактивов, в том числе крупных газет, соцсетей и рекламных агентств, что государственные регуляторы КНР попросили компанию составить план их продажи, сообщает 15 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Издание утверждает, что власти Китая попросили Alibaba Group, принадлежащую Джеку Ма, избавиться от части своих медиаактивов.

Власти Китая якобы обеспокоены ростом влияния технологического гиганта на общественное мнение в стране, хотя основным бизнесом Alibaba Group является онлайн-торговля.

Тем не менее Alibaba владеет 30%-ной долей в интернет-платформе социальных сетей Weibo, а также долями в целом ряде популярных китайских цифровых и печатных новостных ресурсов.

Медиавозможности Alibaba встревожили Коммунистическую партию Китая (КПК), утверждает WSJ.

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