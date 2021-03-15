Роквилл, США, , 18:39 — REGNUM В Сети появился тизер-трейлер дополнения The Ancient Gods — Part Two для игры Doom Eternal. Его опубликовали 15 марта на YouTube-канале PlayStation.

В коротком ролике разработчики показали несколько кадров из будущего дополнения. По их словам, полный трейлер The Ancient Gods — Part Two будет опубликован уже 17 марта 2021 года.

Напомним, Doom Eternal — это шутер с видом от первого лица, разработанный американской студией id Software. Его релиз состоялся в марте 2020 года.

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