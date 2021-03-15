Нарьян-Мар, , 18:38 — REGNUM В Ненецком автономном округе прививку от COVID-19 сделали 2,8 тысяч человек, из них почти 1 800 — уже завершили вакцинацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

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«В регионе идёт активная вакцинация жителей сёл. 18 марта II компонент вакцины будет отправлен в Красное, 19 марта — в Ому и Несь», — отметили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе было выявлено семь случаев COVID-19, один из ковид-пациентов скончался.