Москва, , 18:37 — REGNUM Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов нападающего клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Артема Дзюбы в национальную команду на матчи отборочного этапа ЧМ-2022. Об этом 15 марта передает Sport24.

«Я сказал про вызов Дзюбы — и он сразу забил за «Зенит». … Значит, все было сделано правильно», — отметил Черчесов.

24 марта в рамках отбора к ЧМ-2022 сборная РФ сыграет с Мальтой, 27 марта — примет Словению, 30 марта — со Словакией. Дзюба в текущем сезоне РПЛ провел 20 матчей, забив 12 мячей и сделав 4 результативные передачи.

В ноябре 2020 г. форвард был исключен из сборной после скандальной истории. Позднее Черчесов заявил о возвращении Дзюбы: на ближайших сборах он будет капитаном команды.