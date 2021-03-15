Ярославль, 15 марта 2021, 18:36 — REGNUM В Ярославле местный житель разбил зеркало заднего вида машины Скорой помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный врач «Станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф» Андрей Живой.

Разбитое стекло машины Скорой помощи
Разбитое стекло машины Скорой помощи
Департамент здравоохранения Ярославской области

14 марта бригада прибыла для оказания помощи ребёнку на улицу Волгоградскую. Во дворе в это время выгуливал собаку мужчина. Ему не понравилось, как водитель Скорой припарковал машину. Между жителем и водителем возник словесный конфликт.

«Какой-то агрессивный мужчина прогуливался с собачкой. Не понравилось, как стоит у нас на вызове бригада скорой медицинской помощи. Мы стараемся останавливаться поближе к входу, чтобы не тащить с собой все вот эти наши ящики. А он прошёл и сделал замечание водителю, чтобы тот уезжал. У водителя, соответственно, есть должностные инструкции — максимально близко подъезжать к месту вызова. Мужчина потом вернулся и ударил кулаком — разбил зеркало. После этого мы обратились в полицию, написали заявление», — рассказал Андрей Живой.

В результате врачам пришлось менять машину, происшествие отразилось на работе бригады. Факты неадекватного поведения в отношении бригад «скорых» в Ярославле нечастное явление, но регулярное.

«Месяцев семь назад такой же агрессивный мужчина разбил нам стекло, просто житель соседнего подъезда. Эта агрессия, к сожалению, не поддаётся какому-то либо объяснению, тем более в отношении медиков. Да ещё и сейчас, когда объём работы значительно вырос и вот это безобразное отношение очень тяжело комментировать. Наверняка, если бы приехали к нему, он не хотел бы, чтобы прошёл кто-то мимо, разбил стекло. Соответственно, если там надо будет кого-то увозить в больницу, эвакуировать, то мы бы не смогли это сделать и всё бы неизвестно чем закончилось», — рассказал Андрей Живой.

Пока что информации о том, нашли ли полицейские агрессивного ярославца, нет.

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