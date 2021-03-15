Ярославль, 15 марта, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Ярославле местный житель разбил зеркало заднего вида машины скорой помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный врач «Станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф» Андрей Живой.

Департамент здравоохранения Ярославской области Разбитое стекло машины скорой помощи

14 марта бригада прибыла для оказания помощи ребёнку на улицу Волгоградскую. Во дворе в это время выгуливал собаку мужчина. Ему не понравилось, как водитель скорой припарковал машину. Между жителем и водителем возник словесный конфликт.

«Какой-то агрессивный мужчина прогуливался с собачкой. Не понравилось, как стоит у нас на вызове бригада скорой медицинской помощи. Мы стараемся останавливаться поближе к входу, чтобы не тащить с собой все вот эти наши ящики. А он прошёл и сделал замечание водителю, чтобы тот уезжал. У водителя, соответственно, есть должностные инструкции — максимально близко подъезжать к месту вызова. Мужчина потом вернулся и ударил кулаком — разбил зеркало. После этого мы обратились в полицию, написали заявление», — рассказал Андрей Живой.

В результате врачам пришлось менять машину, происшествие отразилось на работе бригады. Факты неадекватного поведения в отношении бригад скорых в Ярославле нечастное явление, но регулярное.

«Месяцев семь назад такой же агрессивный мужчина разбил нам стекло, просто житель соседнего подъезда. Эта агрессия, к сожалению, не поддаётся какому-то либо объяснению, тем более в отношении медиков. Да ещё и сейчас, когда объём работы значительно вырос и вот это безобразное отношение очень тяжело комментировать. Наверняка, если бы приехали к нему, он не хотел бы, чтобы прошёл кто-то мимо, разбил стекло. Соответственно, если там надо будет кого-то увозить в больницу, эвакуировать, то мы бы не смогли это сделать и всё бы неизвестно чем закончилось», — рассказал Андрей Живой.

Пока что информации о том, нашли ли полицейские агрессивного ярославца, нет.