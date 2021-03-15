Лондон, , 18:35 — REGNUM В Сети появился официальный трейлер четвёртого сезона многопользовательской игры Fall Guys: Ultimate Knockout. Его опубликовали 15 марта на YouTube-канале издания IGN.

Старт сезона запланирован на 22 марта 2021 года. Геймеров ожидают новые тематические испытания, костюмы для персонажей, а также событие-кроссовер с игрой Among Us.

ИА REGNUM напоминает, что Fall Guys: Ultimate Knockout — это соревновательная игра, в которой геймеры проходят различные полосы препятствий на время. Её релиз состоялся в августе 2020 года.

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