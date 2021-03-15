Киев, , 18:33 — REGNUM Украина будет создавать посольства за рубежом в новом «онлайн"-формате, сообщил 15 марта глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Дипломат заявил, что речь идет о «дистанционных посольствах» — когда ведомство будет физически расположено в Киеве, а взаимодействие будет осуществляться в удаленном режиме.

«В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и то, которое физически находится в стране пребывания… Это позволит сделать посольства более мобильными, эффективными и экономными для налогоплательщиков», — сказал министр.

Кулеба отметил, что формат дистанционного дипломатического присутствия используют многие страны, в т.ч. страны ЕС.

Вместе с тем он не уточнил, для каких стран возможен такой формат работы.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2020 года на встрече с дипломатами президент Зеленский заявил, что во всех странах, где есть украинские дипломатические миссии, при каждом удобном случае должен подниматься вопрос восстановления территориальной целостности Украины — «возвращения Донбасса и Крыма, чтобы сохранялась, укреплялась и увеличивалась мировая коалиция в поддержку нашего государства».

До этого, на другом мероприятии он заявлял, что к процессу продвижения украинской продукции на международных рынках должны присоединиться украинские дипломаты.