Нижний Новгород, , 18:33 — REGNUM В Нижний Новгород снегопады придут уже во вторник 16 февраля, тогда же ожидается и похолодание до — 7 °C. Синоптики обещают, что самым теплым днем на этой неделе будет понедельник 15 февраля — температура воздуха днем прогреется до +2°C. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всю неделю с 15 по 21 марта будет идти снег, переходящий в дождь. Метеорологи прогнозируют осадки на фоне потепления.

«Понедельник станет самым теплым днем на этой неделе. Сегодня ночью температура воздуха поднималась до +2°C, в дневные часы ожидается +1°C», — цитирует синоптиков «НИА Нижний Новгород».

Снегопады начнутся по вторник 15 марта, но на улице будет все также тепло — около +1°C.

В среду и четверг похолодает, ночью температура опустится до — 7 °C, а днем прогреется до — 1 °C.

В пятницу, субботу и воскресенье температура от 0 °C до — 1 °C сохранится. Синоптики предполагают, что в последний выходной недели — 21 марта осадки могут прекратиться.