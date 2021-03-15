Москва, , 18:27 — REGNUM ВКС России пополнились партией многофункциональных истребителей МиГ-35С, сообщает 15 марта газета «Красная звезда».

Новые боевые самолеты переданы российским военным в рамках гособоронзаказа.

Отмечено, что производство истребителей МиГ-35С началось в 2019 году, когда был подписан первый контракт с Минобороны России на первую партию из шести машин этого типа.

Уточняется, что МиГ-35 является развитием семейства самолетов МиГ-29, но в его конструкции применен ряд технологий пятого поколения.

В частности, снижена радиолокационная заметность истребителя, установлена новая бортовая РЛС с активной фазированной антенной, предусмотрена возможность использовать как существующие, так и перспективные типы различного вооружения. Летчик нового МиГ может использовать нашлемную систему целеуказания.

Кроме того, самолет оснащен двигателями с увеличенной тягой и технической возможностью заправлять в воздухе другие машины.

При этом истребитель сохранил простоту обслуживания и способность выполнять боевые задачи с полевых и грунтовых аэродромов.

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