Красногорск, , 18:27 — REGNUM В Московской области запустят пилотный проект по мониторингу контейнерных площадок, сообщил 15 марта министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

На региональном совещании с зампредами правительства и главами округов он рассказал, что в рамках проекта будет отслеживаться заполняемость баков для отходов, при этом планируется использовать систему аналитики. «Пилот» запустят по 544 адресам в Мытищах, Химках, Балашихе, а также в Ленинском и Одинцовском городских округах.

«Очень важное — это создание интерактивной карты, на которой реальная картина происходящего на контейнерной площадке», — пояснил министр.

Карта позволит получать сигнал о переполненности контейнеров, рассказал Велиховский.