Красногорск, , 18:30 — REGNUM В период с 8 по 14 марта количество жалоб на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства сократилось более чем на треть по сравнению с предыдущей неделей. Об этом 15 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Так, подмосковная Госжилинспекция обработала в Центре управления регионом 5,1 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу. Это на 36% меньше, чем неделей ранее.

В указанный период жители Подмосковья чаще всего жаловались на уборку подъездов. По этой тематике поступило 680 обращений. На втором месте оказалась тематика неисправного лифтового оборудования — 414 заявок. Замыкает тройку лидеров проблема неисправных дверей в местах общественного пользования, на которую пожаловались 402 жителя Подмосковья.

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