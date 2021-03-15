Петрозаводск, , 18:40 — REGNUM В Карелии почти 29 тыс. жителей республики привились вакциной от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Об этом 15 марта сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

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В настоящий момент в регионе первым компонентом вакцины привились 28 954 человека (85,4% от объёма поступившей вакцины), а 19 434 человека — вторым компонентом (57,3% от объёма поступившей вакцины).

«13 418 жителей старше 60 лет также сделали прививку (46,5% от объёма поступившей вакцины)», — отметил Охлопков.

В настоящий момент прививку от COVID-19 в республике можно сделать в 25 стационарных и 21 мобильном пункте по всей территории Карелии. Например, в Петрозаводске, кроме городских поликлиник, работают мобильные пункты вакцинации.

«В ТРК «Лотос Плаза» с 5 марта привились первым компонентом 395 человек, в Медицинском колледже с 13 февраля первым компонентом вакцинировались 421, вторым — 178 жителей. В районах пункты вакцинации открыты на базе центральных районных больниц и в отдельных населённых пунктах», — уточнил министр.

Кроме того, с 15 марта начал работать стационарный прививочный пункт в посёлке Пяозерский Лоухского района. Здесь вакцинироваться от ковида могут жители не только Пяозерского, но и Тунгозера, Софпорога и Кестеньги.

«Уже привиты первым компонентом 20 человек, а вторым компонентом — 40 человек. В Питкярантском районе прививочные пункты работают в Питкяранте и в Салми. Жители Ляскеля, Хийденсельги, Харлу вакцинируются в ЦРБ», — подытожил Михаил Охлопков.

Отметим, региональные власти планируют привить 60% населения республики, это около 368 438 тыс. человек. Таким образом в настоящий момент привито 7,86% от запланированного количества.

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